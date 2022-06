Activision Blizzard afferma che l'indagine interna non ha trovato 'prove di molestie diffuse'

Activision Blizzard ha dovuto affrontare molteplici sfide legali in seguito ad una serie di accuse di molestie e comportamento tossico. Il Consiglio di amministrazione del publisher afferma di aver ora concluso la propria indagine e, sebbene riconosca singoli casi di molestie, afferma che l'indagine non ha trovato prove di problemi sistemici a livello di leadership.

"I dirigenti senior di Activision Blizzard hanno risposto in modo tempestivo, con integrità e determinazione per migliorare il posto di lavoro", si legge nel rapporto. "Sebbene ci siano alcuni casi comprovati di molestie di genere, quelle sfortunate circostanze non supportano la conclusione che la dirigenza senior di Activision o il Consiglio fossero a conoscenza e tollerassero le molestie di genere o che ci fosse mai stato un problema sistemico con molestie, discriminazioni o ritorsioni".

In particolare, il rapporto afferma che "non ci sono prove" che i dirigenti senior abbiano intenzionalmente ignorato o minimizzato le molestie di genere segnalate, nascosto informazioni al Consiglio o che il Consiglio stesso abbia ignorato o minimizzato le molestie. Conclude che le critiche ai dirigenti senior "in quanto insensibili alle questioni sul posto di lavoro sono prive di fondamento".

Il rapporto cita anche una revisione indipendente di Gilbert Casellas, autorità in materia di molestie sul posto di lavoro. Casellas ha esaminato dati e rapporti che vanno dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2021. "Il sig. Casellas ha concluso che non vi erano molestie diffuse, modelli o pratiche di molestie o molestie sistemiche in Activision Blizzard o in nessuna delle sue unità aziendali durante tale periodo lasso di tempo", osserva il rapporto. "Il signor Casellas ha inoltre concluso che, in base al volume delle segnalazioni, la quantità di cattiva condotta riflessa è relativamente bassa per un'azienda delle dimensioni di Activision Blizzard".

"Riconosciamo che nessuno di questi miglioramenti può cambiare il passato di coloro che hanno subito comportamenti inappropriati sul posto di lavoro", conclude il documento. "Nel corso degli anni l'azienda ha adeguatamente disciplinato e licenziato i dipendenti per garantire che le nostre pratiche corrispondano alle nostre politiche. Semplicemente non c'è spazio in Activision Blizzard per chiunque non pratichi il nostro valore aziendale di fornire un luogo di lavoro sicuro, inclusivo e accogliente che funge da un modello per il nostro settore".

Fonte: The Gamer