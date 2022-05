Activision Blizzard accusata di aver minacciato i suoi dipendenti

Come vi abbiamo riportato oggi, Raven QA ha vinto una battaglia storica e ha ottenuto il riconoscimento di un sindacato. Raven Software rientra nell'ambito di Activision Blizzard, attualmente impegnata in azioni legali per presunta discriminazione di genere sul posto di lavoro. Il National Labor Relations Board ha anche accusato l'editore di aver minacciato illegalmente il suo personale.

L'NLRB ha determinato che Activision Blizzard avrebbe minacciato illegalmente i dipendenti con regole sui social media che andrebbero in conflitto con i diritti dei lavoratori. Questa notizia segue una denuncia presentata all'NLRB quando un dipendente sarebbe stato minacciato per aver parlato delle proprie condizioni di lavoro.

Se Activision Blizzard non risolverà in fretta questo problema, riceverà un reclamo formale dal direttore regionale del National Labor Relations Board a Los Angeles.

Questa è l'ultima accusa di una lunga serie per la società. Dall'altra parte Raven si sta organizzando da mesi con un sindacato e inizialmente Activision Blizzard si è opposta a questa mossa.

Per quanto riguarda questa nuova accusa, Activision Blizzard non ha fatto ancora nessun commento a riguardo.

