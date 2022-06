Xbox parla del futuro dei giochi Activision Blizzard: esclusività, Game Pass e altro ancora

Una delle notizie più importanti sui giochi del 2022 è arrivata all'inizio dell'anno, quando Microsoft ha annunciato di aver acquisito Activision Blizzard. Anche se il processo deve ancora essere finalizzato, le cose sembrano progredire lentamente mentre i dirigenti di Microsoft continuano a discutere di come avrà un impatto sull'ecosistema Xbox. L'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft offre all'azienda l'accesso a IP e franchise estremamente popolari come Call of Duty e World of Warcraft.

Questo fatto ha lasciato molti giocatori che non usano la piattaforma Xbox preoccupati per la paura che possa cambiare qualcosa nei titoli che usufruiscono. Negli ultimi mesi, Phil Spencer ha placato queste paure, rinnovando l'impegno di mantenere franchise come Call of Duty multipiattaforma e non diventando un'esclusiva Xbox first party. Con Game Pass che si sta rivelando incredibilmente popolare e una scuderia di franchise con cui lavorare, Microsoft ha fatto luce sui suoi piani per i titoli Activision Blizzard in futuro.

Durante un recente briefing con i media, il capo di Xbox Game Studios Matt Booty ha affrontato l'idea di titoli esclusivi e ha chiarito la posizione dell'azienda sugli attuali giochi multipiattaforma Activision Blizzard. Senza entrare nei titoli specifici, Booty ha confermato che se Microsoft acquisisce un gioco con una vasta community multipiattaforma, "l'ultima cosa che vogliamo fare è portare via qualcosa. Semmai, riteniamo che sia nostro compito essere custodi, pastori, per continuare a costruire e coltivare quella comunità, non per farla a pezzi e cercare di portarne via una parte".

Tina Summerford, ha menzionato specificamente Minecraft come un buon esempio di un gioco che non solo aveva una comunità ampia, ma ha continuato a crescere ed espandersi su più piattaforme dopo l'acquisto di Mojang da parte di Microsoft. Sebbene non sia menzionato in modo specifico, anche Call of Duty si inserisce in questa filosofia ed è quasi certo che rimarrà multipiattaforma almeno per i prossimi anni.

Successivamente, il vicepresidente aziendale Sarah Bond ha discusso di Xbox Game Pass e di come Microsoft vorrebbe inserire nel servizio il maggior numero di giochi Activision Blizzard una volta finalizzato l'accordo. Non è stato menzionato alcun gioco specifico, ma ad esempio, dopo che Microsoft ha acquistato Zenimax Media, gli utenti di Game Pass hanno visto tonnellate di giochi relativi a Bethesda unirsi al servizio, inclusi franchise importanti come Doom, Dishonored, Fallout e The Elder Scrolls.

Fonte: IGN