World of Warcraft lancerà l'espansione Dragonflight entro la fine del 2022

La prossima espansione di World of Warcraft, Dragonflight, sarà lanciata nel corso dell'anno.

Anche se non abbiamo ancora una data di uscita esatta per la prossima espansione, che si svolge sulle Isole del Drago, da tempo scomparse, sembra che arriverà prima di quanto alcuni fan si aspettassero.

Blizzard Entertainment ha condiviso la finestra di uscita del 2022 in un comunicato stampa, insieme alle informazioni su come preacquistare l'espansione e i suoi bonus.

Le Isole del Drago riportano i giocatori dalle Shadowlands ad Azeroth, dove esploreranno la patria ancestrale dei draghi. L'espansione include quattro nuove zone, un limite di livello di 70, viaggi aerei attraverso draghi e un nuovo tipo di personaggio nella potente razza Dracthyr con una classe di eroe Evocatore. L'espansione rivede anche il sistema di talenti, le professioni e l'heads up display del gioco per incoraggiare una maggiore varietà e modi per far progredire il personaggio.

L'edizione base di Dragonflight include l'espansione e Drakks, un piccolo drago da compagnia, e sarà venduta al prezzo di 49,99 dollari. L'edizione Heroic (69,99 dollari) include Drakks, un simpatico drago Murloc chiamato Murkastrasza, un potenziamento di livello 60 e una cavalcatura volante Tangled Dreamweaver. L'edizione Epic (89,99 dollari) include tutto questo, oltre ai cosmetici per il diadema e il mantello e 30 giorni di gioco. È disponibile anche un cofanetto da collezione con un artbook, spille e un mousepad a 129,99 dollari.

Ci sono ancora molte cose da scoprire su Dragonflight, tra cui l'antagonista e gli obiettivi principali dell'espansione. Informazioni che, molto probabilmente, non tarderanno ad arrivare.

