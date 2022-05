Apex Legends Mobile sta per uscire ufficialmente in tutto il mondo, ecco quando

Apex Legends Mobile è stato in fase di test per molto tempo, ma lo sviluppatore Respawn ha finalmente annunciato che sarà lanciato in tutto il mondo questo mese. La versione mobile del popolare battle royale di Respawn fa alcune deviazioni dai giochi per PC e console, ma i fan saranno entusiasti di provarlo sui loro telefoni.

Apex Legends Mobile sta prendendo il via con dieci delle leggende che i giocatori conoscono. Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith, Bangalore, Octane, Caustic e Mirage saranno disponibili al lancio, insieme a un'altra Leggenda.

Le modalità Battle Royale e Battle Royale classificata saranno incluse nel gioco, ma in futuro arriveranno nuove modalità di gioco, anche se non vengono dette quali. Come era già stato confermato durante il reveal, non ci sarà alcun sistema di cross-play con utenti PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch; solo la community mobile potrà giocare l'una contro l'altra.

Requisiti Minimi per Android:

Soc: Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420

Android 6.0

Apri GL 3.1 o versioni successive

4 GB di spazio libero

Almeno 2 GB di RAM

Requisiti Minimi per iOS:

iPhone 6S o successivo

Versione del sistema operativo: 11.0 o successiva

CPU: A9

4 GB di spazio libero

Almeno 2 GB di RAM

Fonte: VGC