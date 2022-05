Apex Legends Mobile per iOS e Android ha una data di uscita ufficiale

Apex Legends Mobile ha ottenuto una finestra di lancio non molto tempo fa, ma ora abbiamo una data di uscita ufficiale. Respawn Entertainment ha annunciato questa settimana che la versione mobile di Apex Legends uscirà il 17 maggio, un giorno che cade a poco meno di una settimana dall'annuncio della data di uscita stessa.

Questa versione su piattaforme mobile seguirà numerose prove e altri test che Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno svolto negli ultimi due mesi in regioni selezionate per preparare il gioco al suo lancio.

Il gioco uscirà per entrambe le piattaforme Android e iOS e tutti i giocatori saranno in grado di entrare nel gioco a partire da martedì prossimo in modo da vedere come Apex Legends girerà su una piattaforma mobile. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer pubblicato.

Potrete usare la vostra leggenda preferita e iniziare a giocare presto con le loro varianti mobile. Respawn ha confermato in precedenza che il gioco sarebbe stato lanciato con 10 leggende all'inizio e ne ha già confermate nove: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic.

Fonte: Eurogamer