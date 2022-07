Assassin's Creed: Ubisoft starebbe sviluppando due nuovi giochi

Ultimamente sono emerse diverse notizie riguardanti Ubisoft, soprattutto dopo l'annuncio del rinvio del gioco di Avatar. E, nonostante rinvii, cancellazioni di progetti e tagli ai costi, sembra che il publisher voglia continuare a puntare su Assassin's Creed.

La serie, a quanto pare, andrà avanti e stando alle ultime indiscrezioni emerse dovrebbero arrivare due nuovi Assassin's Creed.

Come segnala Kotaku, dunque, Ubisoft avrebbe diversi giochi di Assassin's Creed in fase di sviluppo.

Uno dovrebbe essere Project Rift, un gioco standalone incentrato su AC Valhalla (potrebbe essere il titolo premium minore non annunciato). Mentre il secondo dovrebbe essere Project Red, che forse sarà ambientato in Asia e che, secondo Jason Schreier, sarà parte di AC Infinity.

