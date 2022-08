Assassin's Creed Infinity sarà ambientato in Giappone e non solo per Jeff Grubb

Il futuro di Assassin's Creed promette di essere interessante, con Ubisoft attualmente al lavoro su una piattaforma di servizio live per la prossima uscita della serie con Assassin's Creed Infinity, che dovrebbe essere una piattaforma in evoluzione che presenterà più impostazioni o giochi, con altri in arrivo più avanti. I dettagli ufficiali sul gioco sono scarsi, ma sembra che presto potremmo ottenere un reveal.

Il giornalista Jeff Grubb ha recentemente dichiarato nel suo podcast quotidiano di Giant Bomb Game Mess Mornings che una delle ambientazioni di Assassin's Creed Infinity verrà probabilmente rivelata a settembre, con una presentazione di Ubisoft Forward prevista per il mese.

Secondo Grubb, Assassin's Creed Infinity verrà lanciato con due ambientazioni. Una di questi è Project Red, precedentemente trapelata, che è ambientato in Giappone e, secondo Grubb, vedrà i giocatori giocare nei panni di un ninja.

Per adesso tuttavia si tratta semplicemente di rumor, pertanto non ci resta che aspettare Ubisoft Forward quando arriverà a settembre: in quel frangente è possibile che sapremo di più su Assassin's Creed Infinity.

Fonte: Wccftech