Avatar diventerà un marchio videoludico e Frontiers of Pandora dovrà essere 'perfetto'

In seguito al rinvio di Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft ha dichiarato che intende assicurarsi che il franchise diventi un importante brand di videogiochi, quindi la prossima uscita dovrà essere "perfetta".

"Riteniamo che il marchio Avatar possa diventare un marchio di videogiochi", ha dichiarato Yves Guillemot, amministratore delegato di Ubisoft, durante la conferenza che ha fatto seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari della società. "Perché il potenziale è enorme. Ci sono anche molti film in arrivo e molte attività su questo marchio nei prossimi anni. Stiamo trattando questo marchio come un marchio di videogiochi, quindi stiamo mettendo tutta l'energia del team per assicurarci che sia un gioco fantastico".

Nel corso della conferenza, Guillemot ha aggiunto: "poiché vogliamo che diventi un marchio dell'industria dei videogiochi, è importante per noi che venga fuori qualcosa di perfetto".

Ubisoft ha precedentemente lanciato Avatar: The Game come prequel del film originale nel 2009.

Nell'ambito del report sui guadagni, Ubisoft ha annunciato che Frontiers of Pandora è stato rinviato al prossimo anno fiscale della società, che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024. Guillemot afferma che "il rinvio è dovuto al fatto che le condizioni di lavoro nel settore sono più difficili al momento, e i dipendenti non sono riusciti ad andare in ufficio troppo spesso. Questo ha avuto un impatto. È stato l'impatto maggiore".

Fonte: Gamesradar.