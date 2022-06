Bandai Namco presenta i nuovi orologi Digimon che possono essere potenziati solo con l'attività fisica

Gli orologi Vital Hero di Bandai Namco potrebbero effettivamente rendere il fitness più attraente attraverso la ludicizzazione. Invece di inseguire i punteggi più alti, questo orologio lega un Digimon al polso, e che migliora solo se la persona in questione fa attività fisica.

Il Vital Hero è una sorta di Tamagotchi tascabile a tema Digimon che viene unito a un fitness tracker indossabile. Gli schermi LCD monocromatici pixelati del passato sono stati sostituiti con un display LED a colori orientato verticalmente e, sebbene il dispositivo abbia i pulsanti, l'unico modo per migliorare le statistiche del mostro digitale è attraverso missioni quotidiane che richiedono alle persone di svolgere varie attività come passeggiate, sprint, squat e persino un round di boxe ombra, il tutto monitorato attraverso i sensori di movimento e frequenza cardiaca integrati nel dispositivo indossabile.

Più una persona è attiva, più velocemente miglioreranno le statistiche del mostro digitale, aumentando le sue possibilità di vittoria quando si tratta di battaglie casuali contro altri mostri. Se perdono, devono continuare ad affrontare lo stesso mostro ancora e ancora fino a quando una vittoria non consente loro di procedere, fornendo un ulteriore incentivo per essere attivi.

E' possibile anche combattere contro gli amici con un Vital Hero utilizzando una "Dim Card" inclusa che si collega fisicamente al dispositivo indossabile come una chiavetta USB e trasferisce il loro mostro sul dispositivo di un amico.

Vital Hero sarà disponibile in Nord America dal 21 luglio ad un prezzo di 65 dollari. Attualmente non sappiamo se l'orologio arriverà anche in Italia.

Fonte: Cool Things