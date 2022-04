Digimon Survive dopo numerosi rinvii ha una data di uscita in Giappone

Dal suo annuncio nel 2018, Digimon Survive ha attraversato una moltitudine di problemi di sviluppo, che hanno portato il titolo a subire diversi rinvii. Tuttavia, sembra che dopo aver condiviso molti dettagli del titolo, il team dietro lo sviluppo sia pronto ad annunciare la data di uscita di Digimon Survive.

La conferma della data di uscita del titolo proviene dai leak dell'ultimo numero di V-Jump, il popolare magazine giapponese che ha pubblicato la data di uscita di Digimon Survive programmata per il 28 luglio, almeno nelle terre giapponesi.

Per ora la data non è stata ufficialmente condivisa, anche se è solo questione di tempo prima che venga pubblicato l'ultimo numero della rivista V-Jump. Tuttavia, nonostante sia stata confermata la data in cui il titolo arriverà nel Paese del Sol Levante, c'è ancora il dubbio su quando il titolo sarà disponibile nel resto del globo.

Attualmente non sappiamo se la pubblicazione parli di un lancio simultaneo o meno, ma è molto probabile che, in base alle precedenti release del publisher giapponese, la data di uscita di Digimon Survive sarà simile in Giappone e nel resto del mondo , o al massimo, a pochi giorni di distanza.

Fonte: Comicbook