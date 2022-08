Beyond Good and Evil 2 ha una nuova lead writer dopo 15 anni di sviluppo

Beyond Good and Evil 2 è stato annunciato nel 2008 e a distanza di tutti questi anni Ubisoft non ha fatto sapere quando uscirà l'attesissimo gioco. Tuttavia, ora è arrivato un aggiornamento: il titolo ha ora una nuova lead writer, Sarah Arellano, che ha annunciato il nuovo lavoro su Twitter.

Prima di passare a Ubisoft, Arellano è stata la narrative designer di Vainglory, MOBA del 2015 di Super Evil Megacorp. Il suo account LinkedIn indica che ha lavorato anche come writer presso Deep Silver Volition (il suo account Twitter afferma che ha lavorato al reboot di Saints Row) e come narrative designer di World of Warcraft presso Blizzard. Si tratta di una carriera piuttosto impressionante.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Sarah che è una delle ultime entrate nello sviluppo di Beyond Good and Evil 2", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft in un'e-mail inviata a PC Gamer. "Il team di sviluppo è al lavoro per mantenere la promessa fatta alla sua community".

It’s my turn to do the thing pic.twitter.com/gS87kZn7UT — Sarah Arellano (@TheSugarVenom) August 3, 2022

Ma cosa significa questo per Beyond Good and Evil 2? L'assunzione di una nuova lead writer è la cosa più vicina a un vero e proprio segno di vita negli ultimi anni (e il rappresentante di Ubisoft ha fatto notare che la società sta assumendo per altre posizioni presso lo studio di Montpellier, che sta lavorando al gioco), ma è anche facile vedere questa assunzione come un segno che l'intera faccenda è in realtà impantanata e potrebbe ricominciare da capo. Ovviamente non è una bella posizione in cui trovarsi dopo 15 anni di sviluppo.

Che ne pensate?

Fonte: PCGamer.