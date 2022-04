Beyond Good and Evil 2 sembra in grossi guai: lo sviluppo sarebbe in una situazione critica

Beyond Good and Evil 2 sarebbe in grossi guai secondo nuovi report. Dopo anni di attesa, Ubisoft ha confermato i lavori sul sequel e ha mostrato il gameplay promettendo un programma in cui i giocatori avrebbero potuto testare il gioco durante lo sviluppo.

Detto questo, non ci sono stati passi in avanti sostanziali da diversi anni, portando i giocatori a preoccuparsi dello stato del gioco. Sebbene Ubisoft abbia promesso che Beyond Good and Evil 2 arriverà prima o poi, un nuovo report suggerisce grossi problemi nello sviluppo.

Secondo un nuovo report di Kotaku su Ubisoft che si prepara a una potenziale acquisizione, Beyond Good and Evil 2 sta perdendo grosse somme di denaro. Anche l'inisder Tom Henderson ha risposto a un fan che chiedeva informazioni sul gioco e ha pubblicato una gif di qualcuno in piedi in una pila di sacchi della spazzatura. Non sembra che sia morto, ma ci sarebbero problemi decisamente gravi.

Alcune voci suggerivano che Beyond Good and Evil 2 si stava avvicinando al punto in cui poteva essere cancellato da Ubisoft, ma un report di Bloomberg ha poi confermato che il gioco è ancora in lavorazione. Sfortunatamente, lo stesso report ha notato che il titolo era in pre-produzione, non un buon segno per un gioco che è stato annunciato sei anni fa.

Ubisoft dovrebbe tenere un evento estivo quest'anno, quindi è possibile che il gioco riemergerà, ma nulla è stato confermato per il momento.

Fonte: Comicbook.