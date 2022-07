Beyond Good & Evil 2 non è morto, Ubisoft parla di 'sviluppo attivo'

Beyond Good & Evil 2 è stato oggetto di continui tira e molla con lo sviluppo che è sembrato in procinto di "morire" più volte.

Tuttavia, secondo l'ultimo report di Ubisoft, il titolo è ancora in fase di sviluppo attivo, come riportato da Stephen Totilo di Axios.

Il gioco è stato originariamente rivelato nel 2017 e da allora è stato riportato solo che il gioco è in fase di "sviluppo iniziale".

Non è stata comunque una strada facile per il titolo, dato che i problemi di gestione e gli eventuali cambiamenti hanno sicuramente avuto un impatto sulla tempistica del gioco.

For those wondering, Ubisoft mentioned Beyond Good & Evil 2 today during the Q&A of its annual meeting (no surprises, all resolutions passed). The company included it in a list of announced projects that are in active development. It's still alive https://t.co/fWjYNDh1PK