Biomutant per PS5 avvistata all'interno del PSN la presunta versione migliorata del gioco

THQ Nordic sembra pronto a prolungare la vita di Biomutant con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, presentando ancora una volta il gioco con diversi miglioramenti raggiunti grazie alla tecnologia presente in queste console.

Biomutant è stato lanciato a maggio 2021 e per mantenerlo interessante per più giocatori, THQ Nordic sembra più che pronto ad annunciare le versioni di nuova generazione. Tramite Reddit è stata condivisa un'immagine che mostra l'artwork principale di Biomutant per una new entry sui server PlayStation Network e, sebbene non vi sia alcuna menzione diretta di una versione PS5, la probabilità è molto forte.

THQ Nordic presentando una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X/S permetterà ai giocatori di godersi Biomutant su queste console con miglioramenti nella grafica e nelle prestazioni. Dato che è passato più di un anno dall'uscita dell'originale, questa versione next-gen potrebbe avere infatti un senso. Biomutant è stato aggiunto al PlayStation Network con gli TitleId: PPSA06256_00 e ConceptId: 229899.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per adesso non ci sono annunci ufficiali a riguardo, pertanto non ci resta che aspettare un'eventuale conferma da parte di THQ Nordic.

Fonte: Glitched