Biomutant su Switch potrebbe essere realtà secondo un rivenditore portoghese

Sebbene non sia stato ufficialmente annunciato l'arrivo sulla console Nintendo, il rivenditore portoghese Gaming Replay ha una versione Switch del gioco di ruolo d'azione Biomutant, in uscita il 25 ottobre.

Sviluppato dallo studio THQ Nordic Experiment 101, Biomutant è stato lanciato a maggio 2021 per console PC, PlayStation e Xbox. Il gioco è classificato come "un gioco di ruolo di Kung-Fu post-apocalittico a mondo aperto, con un esclusivo sistema di combattimento in stile arte marziale che consente di combinare azione in mischia, tiro e abilità mutanti".

Come potete vedere qui di seguito l'immagine mostra la versione fisica di Biomutant per Nintendo Switch ad un prezzo di 54,99 euro. Ovviamente né THQ Nordic e nemmeno Experiment 101 hanno detto qualcosa a riguardo, pertanto non ci resta che attendere una conferma dalle parti interessate.

Se questa data è esatta, non dovremmo aspettare troppo a lungo per scoprire se il gioco di ruolo open world arriverà o meno su Switch entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer