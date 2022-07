Call of Duty: Modern Warfare 2, la beta sembra prevista per metà-fine settembre

Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato a ottobre e, come di consueto per la serie, offrirà ai giocatori la possibilità di provare la componente multiplayer prima del lancio. Una recente fuga di notizie ha suggerito che la beta sarebbe arrivata ad agosto, ma sembra che le date siano state spostate di un mese. Secondo un nuovo report dell'insider Ralph Valve su What If Gaming, la beta di Modern Warfare 2 è in realtà fissata per settembre.

Le date copriranno presumibilmente un paio di settimane a metà-fine settembre, con i giocatori PlayStation che avranno accesso anticipato come sempre. A quanto pare, a partire dal 15 settembre, i pre-ordini avranno accesso anticipato alla beta del gioco su PS5 e PS4, mentre tutti gli altri giocatori PlayStation potranno accedervi il 17 settembre.

Nel frattempo, a partire dal 22 settembre, coloro che hanno preordinato il gioco su Xbox Series X/S, Xbox One e PC potranno accedere alla beta. Infine, a partire dal 24 settembre e fino al 26 settembre, tutti i giocatori su tutte le piattaforme avranno accesso alla beta.

Secondo Ralph Valve, agosto è il mese che Activision ha apparentemente riservato alle rivelazioni e agli eventi multiplayer, compresi i dettagli e gli sguardi sul gameplay delle "modalità di gioco più tradizionali, i nuovi sistemi di gioco e alcune sorprese".

Recentemente sono trapelati anche molti dettagli sulla componente multiplayer di Modern Warfare 2, comprese mappe e armi, oltre a dettagli relativi al gioco del 2024 in fase di sviluppo presso Treyarch.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà lanciato il 28 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.