Call of Duty non arriverà su Xbox Game Pass per 'diversi anni'

Nella sua risposta all'indagine della Competition and Markets Authority britannica (CMA) sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il colosso di Redmond ha rivelato che i giochi della serie Call of Duty non saranno disponibili sul suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass per "diversi anni".

Facendo riferimento a un tweet del boss di Xbox Phil Spencer sul fatto che Microsoft rispetterà gli accordi con Sony per mantenere Call of Duty su PlayStation, la compagnia ha dichiarato che una delle parti di questi accordi impedisce a Call of Duty di arrivare su Game Pass per un po' di tempo. Il boss di PlayStation Jim Ryan, tuttavia, ha definito l'offerta "inadeguata".

"L'accordo tra Activision Blizzard e Sony prevede restrizioni sulla capacità di Activision Blizzard di mettere i titoli di Call of Duty su Game Pass per un certo numero di anni", si legge nella dichiarazione di Microsoft.

Questa è solo una parte di una dichiarazione più lunga che Microsoft ha condiviso per confutare le affermazioni del CMA secondo cui la fusione danneggerebbe la concorrenza nel mercato dei videogiochi.

Microsoft isn't happy with the UK's CMA regulator over its Activision Blizzard acquisition comments. It describes the regulator's concerns as "misplaced" and that it "adopts Sony’s complaints without considering the potential harm to consumers" 👀 🧵 1/3 pic.twitter.com/nIWuVqyvSW — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

Un'altra citazione interessante contenuta nella dichiarazione sottolinea che PlayStation è stata un leader di mercato indiscusso e l'idea che la perdita dell'accesso a un franchise possa danneggiarla "non è credibile".

Fonte: Gamingbolt.