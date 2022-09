Cyberpunk 2077 sequel? CDPR sta lavorando contemporaneamente a due progetti AAA

Mentre il team di CD Projekt RED è ancora molto concentrato su Cyberpunk 2077, soprattutto con l'espansione Phantom Liberty attualmente in lavorazione, sembra che l'azienda abbia compiuto alcuni passi importanti in vista dei suoi prossimi grandi progetti.

Infatti, lo sviluppatore ha iniziato a lavorare contemporaneamente su due nuovi giochi AAA. CD Projekt ha recentemente pubblicato il suo report fiscale per la prima metà del 2022, in cui il CEO Adam Kiciński ha confermato la stessa cosa. "Stiamo rivisitando un mondo che è parte integrante della storia di CD PROJEKT", ha scritto. "Come annunciato l'anno scorso, CD PROJEKT RED ha iniziato a lavorare in parallelo su due progetti AAA".

Uno di questi progetti è, ovviamente, il prossimo capitolo della serie The Witcher, che è stato confermato essere in fase di sviluppo quest'anno. Non si fa menzione di quale sia il secondo progetto, ma è possibile che sia iniziato il lavoro sul prossimo gioco principale di Cyberpunk.

L'anno scorso Kiciński ha confermato che nel 2022 CD Projekt RED avrebbe iniziato a sviluppare nuovi progetti nelle IP di proprietà dello studio, e le due IP di proprietà di CD Projekt sono The Witcher e Cyberpunk.

Anche se è improbabile che presto riceveremo dettagli concreti su uno dei due progetti, abbiamo comunque qualcosa in arrivo da CD Projekt RED nel prossimo futuro. Come già detto, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà lanciato il prossimo anno solo su PS5, Xbox Series X/S, PC e Stadia.

Nel frattempo, sono in sviluppo anche le versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3, la cui uscita è prevista per il 2022.

Fonte: Gamingbolt.