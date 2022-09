Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in versione console arriverà solo su PS5 e Xbox Series X/S

L'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stata rivelata dallo sviluppatore CD Projekt Red e sarà lanciata solo su PS5, Xbox Series X/S e PC, il che significa che non vedrà la luce su console last-gen come PS4 e Xbox One.

Cyberpunk 2077 è stato lanciato con una serie di problemi su PS4 e Xbox One. CDPR ha faticato a ottimizzarlo su console last-gen e di conseguenza Sony ha deciso di ritirarlo dallo storefront di PlayStation Network. A causa di questi problemi, CDPR ha perso un significativo valore di mercato. Anche se gli aggiornamenti hanno migliorato l'esperienza, il gioco ha dato il peggio di sé su hardware last-gen, quindi lo sviluppatore ha deciso di abbandonare del tutto le vecchie console.

Il trailer di debutto di Phantom Liberty, rivelato ieri durante un livestream di Night City Wire tenuto da CDPR, ha rivelato che l'espansione sarà giocabile solo su console current-gen, PC e Google Stadia. Il comunicato stampa aggiunge: "Phantom Liberty uscirà nel 2023 per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Stadia".

Cyberpunk 2077 non ha visto tecnicamente un lancio su next-gen: è stato lanciato su PS4 e Xbox One e poi ha ricevuto un upgrade per le console più recenti nel febbraio 2022. Questo aggiornamento ha portato alcuni miglioramenti significativi specifici su PS5 e Xbox Series X/S. Tuttavia, anche questo upgrade ha avuto i suoi problemi al lancio.

L'espansione Phantom Liberty presenta un nuovo cast di personaggi che verranno introdotti al protagonista V, mentre Keanu Reeves riprenderà il suo ruolo di Johnny Silverhand. Il contenuto si svolgerà in una nuova location ambientata nel mondo del gioco.

Fonte: PlayStation LifeStyle.