The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S è ancora previsto per quest'anno

The Witcher 3 doveva essere lanciato su PS5 e Xbox Series X/S con tutti gli aggiornamenti previsti quest'anno, ma quando CD Projekt RED ha annunciato che le versioni next-gen erano state posticipate e lo sviluppo era stato spostato all'interno dell'azienda, molti hanno temuto che il lancio fosse lontano.

Fortunatamente, lo sviluppatore ha subito detto che il rinvio sarà relativamente breve, prima di confermare che il titolo uscirà per le console next-gen negli ultimi mesi di quest'anno. Ora CD Projekt RED ha confermato che The Witcher 3 è ancora sulla buona strada per il lancio su PS5 e Xbox Series X/S nel quarto trimestre del 2022.

"Nel quarto trimestre del 2022 la società prevede di lanciare un'edizione aggiornata di The Witcher 3, che sfrutterà le capacità delle console di nuova generazione", ha scritto la società in un recente report fiscale sulla prima metà dell'anno.

Quindi, se non vedevate l'ora di rivisitare The Witcher 3 su un hardware più potente con una grafica e caratteristiche tecniche migliori, sembra che l'attesa non sarà molto lunga. Al momento non è stata annunciata una data di uscita più precisa.

CD Projekt RED ha anche confermato che The Witcher 4 è solamente l'inizio: per CDPR il prossimo capitolo sarà il primo di una serie di giochi.

Fonte: Gamingbolt.