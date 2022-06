Dark Souls diventa VR grazie ad una mod del creatore della mod VR per Elden Ring

Le mod di Luke Ross continuano ad arrivare. Dopo aver realizzato la mod per giocare a Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077 o più recentemente Elden Ring in VR, ora è il turno di Dark Souls Remastered. Esatto, l'inizio della grande febbre per i souls-like è finalmente giocabile in Realtà Virtuale. Questa mod è disponibile sul suo Patreon, come le precedenti.

Proprio come le altre mod, anche questa consente di giocare in modo diverso il titolo. Tutto quello che serve è un visore per la realtà aumentata con le solite meccaniche di gioco. E' possibile quindi giocare in prima persona o con varie opzioni in terza persona. L'importante è che ora saremo ad Anor Londo come mai prima d'ora.

Essendo un gioco più vecchio rispetto ad altre mod, Dark Souls Remastered richiede meno risorse rispetto ad altri giochi. Con le GPU attuali, è possibile raggiungere i 180 FPS, raggiungendo così la frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Qui potete dare uno sguardo al video.

Ricordiamo che la mod è scaricabile attraverso la pagina Patreon del creatore.

Fonte: UploadVR