Death Stranding su PC Game Pass, Sony non è stata coinvolta nella trattativa

Come tutti sappiamo, nei giorni scorsi Death Stranding è stato aggiunto nel PC Game Pass. E a tutti è sembrato strano come un gioco di cui Sony detiene la proprietà intellettuale e dove ci ha messo il suo denaro in esclusiva per farlo venire al mondo, si sia fatta coinvolgere in una operazione che porti vantaggio alla diretta concorrente sul mercato videoludico.

Ed infatti un portavoce dell’azienda nipponica ha spiegato ai colleghi di PushSquare che Sony non è stato affatto inclusa in questa trattiva, a dispetto del ruolo che ha ricoperto nella creazione di Death Stranding. E quindi qui la domanda sorge spontanea: Come mai Sony non ha controllo su un prodotto che dovrebbe essere sua esclusiva?

Magari la risposta è nel tipo di gioco caricato sul PC Game Pass. Infatti si tratta della versione originale, cioè quella priva dei Director’s Cut disponibile invece su altre piattaforme, come Steam.

Forse si tratta di due contratti diversi, dove Kojima e 505 Production avevano due legami differenti con Sony, e quindi alle aziende è stata concessa più mano libera nella gestione della versione originale del titolo.

