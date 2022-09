Deathloop finalmente in uscita su Xbox Series X/S? L'esclusiva PS5 di Arkane compare sullo store di Xbox

Gli annunci per Deathloop, esclusiva console PS5, hanno iniziato ad apparire su Xbox.

Il gioco d'azione sviluppato da Arkane è stato originariamente lanciato su PS5 e PC il 14 settembre 2021.

Ora che il periodo di esclusività è terminato, un annuncio per il gioco ha iniziato a comparire sulle dashboard di Xbox.

Tuttavia, selezionando l'annuncio non si accede alla pagina del negozio Xbox, poiché sembra che il gioco sia stato pubblicato troppo presto.

Al momento non è stata fornita alcuna data di uscita e non è chiaro se il gioco sarà aggiunto a Xbox Game Pass.

Deathloop è uscito in una situazione senza precedenti: il gioco è uscito come un'esclusiva console PS5, nonostante la società madre di Arkane, Id Software, fosse in procinto di essere acquisita da Microsoft.

Sebbene Microsoft abbia rispettato l'accordo di esclusività stipulato prima dell'inizio delle trattative, la società ha chiarito l'intenzione di pubblicare l'acclamato sparatutto sulla propria piattaforma non appena possibile.

Fonte: VGC.