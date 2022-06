Destiny 2: Bungie raggiunge un accordo da $13,5 milioni con gli hacker del gioco

Bungie e la società canadese Elite Boss Tech, i creatori del software cheat per Destiny 2, hanno raggiunto un accordo in una causa per violazione del copyright intentata da Bungie. Elite Boss Tech ha accettato di pagare a Bungie 13,5 milioni di dollari. L'accordo include un'ingiunzione permanente contro Elite Boss Tech che vieta loro di produrre più software violano giochi di Bungie.

La causa è stata intentata presso i tribunali distrettuali della California nell'agosto dello scorso anno, insieme ad altre due contro altri creatori di software fraudolento. Questa causa afferma che la società avrebbe prodotto, venduto e distribuito il software di cheating da utilizzare con Destiny 2. I cheat sono stati venduti attraverso il sito web wallhax.com.

Ciascuno dei 6.765 download del software cheat che Bungie sostiene abbia violato la legge sul copyright che include le disposizioni anti-elusione del DMCA, rappresenta in sostanza un danno legale di $ 2000.

Questa non è la prima volta che Bungie ha inseguito fornitori di software cheating di Destiny 2. Nel gennaio dello scorso anno, i creatori di Halo hanno collaborato con Riot Games per intentare una causa in California contro GatorCheats, un sito web che avrebbe venduto cheat per Destiny 2 come l'aimbot e la rivelazione dei nemici attraverso i muri. Nel luglio 2021, Bungie ha anche unito le forze con Ubisoft per citare in giudizio una società chiamata Ring-1, perseguendo ancora una volta i tribunali californiani.

Fonte: Eurogamer