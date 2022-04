Devil May Cry è sempre stato uno dei franchise più popolari di Capcom e, sebbene non abbia venduto allo stesso livello di Resident Evil o Monster Hunter, i suoi numeri non sono niente male. L'ultimo capitolo della serie, Devil May Cry 5 del 201 , è stato accolto con ampi elogi al momento del lancio e continua ad essere molto apprezzato.

Capcom ha recentemente annunciato su Twitter tramite la pagina ufficiale giapponese che Devil May Cry 5 ha venduto oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo.

Il titolo d'azione è stato lanciato per la prima volta per console e PC di precedente generazione nel 2019, con Devil May Cry 5: Special Edition uscito per le console di nuova generazione quando sono state lanciate a novembre 2020. Capcom non ha detto se i numeri di vendita aggiornati del gioco includono entrambe le versioni, ma presumibilmente è così.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Devil May Cry 5 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il suo director Hideaki Itsuno sta lavorando a un nuovo titolo non annunciato. A gennaio di quest'anno il progetto era in pieno sviluppo.

Fonte: GameRant