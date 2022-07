Diablo Immortal supera i 100 milioni di dollari di spesa globale su mobile

Nonostante le critiche alla sua monetizzazione, Diablo Immortal di Blizzard Entertainment continua a raccogliere denaro.

Secondo Sensor Tower Store Intelligence, il gioco di ruolo d'azione free-to-play ha superato i 100 milioni di dollari di spesa globale su App Store e Google Play dal lancio.

Si tratta di una delle IP videoludiche più veloci a raggiungere questo traguardo, dopo Pokemon GO che ha impiegato due settimane per ottenere lo stesso risultato. Diablo Immortal è attualmente il 13° titolo mobile che genera maggiori entrate a livello globale e si colloca al quarto posto nella spesa mondiale dei giocatori per i giochi di ruolo mobile. Come se non bastasse, è anche al secondo posto tra i MMORPG, con Fantasy Westward Journey di NetEase in testa.

Anche in Cina il titolo ha ottenuto ottimi risultati, diventando l'applicazione più scaricata in tutte le categorie dell'App Store per i primi due giorni. Oltre a essere il terzo gioco che ha incassato di più sul mercato al momento del lancio, si è classificato al secondo posto, subito dopo Honor of Kings di Tencent. In termini di ripartizione dei ricavi, gli Stati Uniti sono al primo posto, seguiti da Corea del Sud e Giappone. Circa il 59% della spesa globale dei giocatori proviene dall'App Store, mentre Google Play rappresenta il 41%.

La scorsa settimana Blizzard ha confermato che Diablo Immortal ha superato quota 20 milioni di installazioni.

Fonte: Gamingbolt.