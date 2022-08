Diablo Immortal restyling in arrivo per gli emblemi leggendari e Blizzard spiega perché

Il modello free-to-play di Diablo Immortal è stato criticato da stampa e giocatori allo stesso modo, anche se ciò non ha impedito al gioco di essere scaricato da milioni di giocatori.

Un particolare problema per la community è che gli emblemi leggendari, oggetti che aumentano le possibilità dei giocatori di ricevere loot di qualità durante l'esecuzione di uno dei Varchi generati casualmente dal gioco, sono visivamente molto simili agli emblemi leggendari eterni. Questi emblemi sono una versione più costosa di quelli leggendari in esclusiva nel negozio in-game. Consentono ai giocatori di scambiare tutte le gemme (che sono inserite nell'equipaggiamento per i bonus delle statistiche) che trovano sul mercato delle gemme del gioco.

Ad ogni modo, sembra che il feedback sia stato tale che Blizzard ha deciso di apportare alcune modifiche. Un'immagine dei tre emblemi del gioco è apparsa su Reddit, incluso quello che sembrava essere un nuovo design arancione per l'emblema leggendario standard. Il lead game designer di Immortal, Wyatt Cheng, lo ha confermato in risposta al post, affermando "Questa è un'immagine concettuale su cui stiamo lavorando per aiutare a differenziare l'emblema leggendario (che diventerà arancione) dall'emblema leggendario eterno (che rimarrà quello viola nel mezzo)".

Cheng ha continuato spiegando la logica alla base della decisione, affermando: "Vogliamo assicurarci che i giocatori sappiano esattamente cosa ottengono quando effettuano un acquisto, li visualizzano nell'inventario e li usano all'ingresso dei Varchi". Ha anche specificato che "i giocatori dovrebbero essere in grado di distinguere rapidamente i due non solo per colore ma anche per forma".

Il nuovo design è sicuramente un miglioramento rispetto all'originale e qualsiasi passo verso una maggiore trasparenza in un gioco free-to-play come Immortal dovrebbe essere riconosciuto come tale. Tuttavia, il cambiamento non ha posto fine alle altre preoccupazioni della community sul gioco, come la velocità con cui Immortal fornisce gli emblemi leggendari standard agli utenti.

E per quanto riguarda Diablo IV? Gli sviluppatori hanno assicurato che il gioco non avrà elementi pay-to-win.

Fonte: Eurogamer