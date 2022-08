Diablo Immortal: un giocatore spende $100.000 e non trova nessuno con cui giocare attraverso il matchmaking

Un giocatore di Diablo Immortal ha speso 100.000 dollari per il gioco e ora non riesce a trovare nessuno con cui giocare in matchmaking.

Il creatore di contenuti jtisallbusiness sta ora discutendo un tentativo di ottenere da Blizzard un rimborso per la spesa sostenuta, che si aggira "intorno ai 100.000 dollari".

In un video, lo streamer ha persino ammesso che sta pensando di rivolgersi a degli avvocati per risolvere la sua situazione piuttosto particolare.

"Non posso fare le cose per cui ho speso soldi per questo personaggio, e non so quando le cose verranno effettivamente sistemate, né so se verranno sistemate perché sono l'unico giocatore al mondo con questo problema", ha detto.

Jtisallbusiness ha dichiarato di aver già provato a contattare direttamente Blizzard attraverso i forum e Twitter in merito alla sua situazione. L'azienda ha risposto dicendo di essere "a conoscenza del problema". Tuttavia, da allora non è cambiato nulla per l'utente.

Il mese scorso, il boss di Blizzard Mike Ybarra ha difeso le controverse microtransazioni presenti in Diablo Immortal.

In questa occasione, Ybarra ha dichiarato che la "stragrande maggioranza" dei giocatori non spende denaro all'interno del gioco.

"La filosofia è sempre stata quella di puntare su un grande gameplay e fare in modo che centinaia di milioni di persone possano affrontare l'intera campagna senza alcun costo. Da questo punto di vista, mi sento davvero bene come introduzione a Diablo", ha detto.

Nel frattempo, gli sviluppatori del gioco stanno attualmente combattendo contro un bug degli XP che, a quanto pare, è costato ai giocatori "milioni" di punti esperienza persi.

Fonte: Eurogamer.net.