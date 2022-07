Diablo Immortal raggiunge il tetto di 30 milioni di giocatori e Blizzard regala altri bonus per festeggiare

Con un post su Twitter, Blizzard ha annunciato che Diablo Immortal ha raggiunto i 30 milioni di installazioni fra PC, iOS e Android a pochi giorni dal debutto in Cina. Per festeggiare il traguardo, i giocatori riceveranno nuove ricompense facendo il login.

Quindi, stando all’andamento del titolo, i giocatori sono aumentati di 10 milioni in meno di una settimana, dato che il 24 luglio erano fermi a quota 20. Ovviamente essere entrati in un territorio enorme come la Cina dove poi giochi del genere sono molto amati, ha fatto da trampolino da lancio per il gioco.

30M mortals and plenty of demons slain. 🔥



Log in to claim your rewards. pic.twitter.com/pmfuXBYTp3 — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) July 30, 2022

Come detto, per festeggiare questo incredibile traguardo Blizzard regalerà dei bonus a tutti i giocatori di Diablo Immortal quando effettueranno il login, anche se nel tweet non sono indicati di che tipo di bonus si tratti, ma che si può suppore siano di alto livello come già i precedenti doni.