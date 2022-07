Diablo Immortal riceverà un aggiornamento più grande nel corso di questo mese

Il primo aggiornamento post-lancio di Diablo Immortal è disponibile su cellulari e PC e molti hanno notato che è piuttosto piccolo. C'è il Battle Pass Stagione 2, un nuovo Raid Boss Helliquary e un evento a tempo limitato, ma non molto altro. Secondo il GM del franchise di Diablo Rod Fergusson su Twitter, questo è solo il primo aggiornamento in arrivo questo mese.

"Inoltre, vale la pena notare che ci saranno due aggiornamenti di Diablo Immortal a luglio. Il primo sarà principalmente un aggiornamento del Battle Pass che includerà anche alcune piccole modifiche e correzioni di bug, il secondo aggiornamento previsto per la fine di luglio sarà il nostro primo aggiornamento dei contenuti principali". Resta da vedere cosa potrebbe offrire il secondo aggiornamento. È stato confermato che aggiungerà il Cambio di Classe insieme ad "altri nuovi contenuti", quindi dovremo attendere ulteriori dettagli.

I giocatori di Diablo 3 possono anche attendere con ansia la Stagione 27, che riceverà nuovi dettagli nel corso di questa settimana. Forse scopriremo qualcosa di più su come Echoing Nightmare verrà implementato nel gioco base dopo la sua introduzione nella Stagione 26.

Season 27 is close! We have an update coming this week.