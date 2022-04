Diablo Immortal ha una data di uscita e arriverà anche su PC! L'inferno di Blizzard su mobile e oltre

La Pietra del Mondo è in pezzi, ora tocca agli eroi di Sanctuarium respingere gli orrori che si risvegliano per cercare di recuperarli. Blizzard Entertainment oggi ha annunciato che, a partire dal 2 giugno, i giocatori di quasi tutte le regioni del mondo potranno rispondere alla chiamata contro gli Inferi Fiammeggianti in Diablo Immortal, il primo titolo Blizzard progettato da cima a fondo per dispositivi mobili, con le restanti regioni dell'Asia Pacifica che potranno accedere alcune settimane dopo.

Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:

Oltre a proporre un'esperienza completa da tripla A su dispositivi mobili, il titolo più ambizioso pubblicato in 25 anni di storia di Diablo entrerà in open beta su PC Windows all'uscita. Diablo Immortal supporta sia il cross-play che i progressi condivisi, permettendo agli eroi di Sanctuarium di unirsi alla lotta senza distinzioni di piattaforma e potendo passare ininterrottamente da un dispositivo mobile a un PC e viceversa. L'open beta su PC prevederà tutte le funzioni di gioco, tra cui il cross-play e i progressi condivisi, e al termine della stessa saranno conservati tutti i progressi.

"I demoni degli Inferi Fiammeggianti sono pronti a essere massacrati nel più vasto gioco di Diablo che Blizzard abbia mai pubblicato", ha affermato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "In qualità di primo titolo di Blizzard progettato da cima a fondo per dispositivi mobili, è stato importante per noi proporre un'esperienza degna del franchise, per cui abbiamo svolto tantissimi test, implementato una miriade di feedback e creato un gioco che siamo immensamente entusiasti di condividere con i giocatori. Non vediamo l'ora di pubblicare questo nuovo elemento epico del franchise di Diablo e non stiamo più nella pelle all'idea di radunare tutti a Sanctuarium".

Con il destino di Sanctuarium nelle loro mani, i giocatori potranno scegliere tra sei classi iconiche di Diablo, Barbaro, Crociato, Cacciatore di Demoni, Monaco, Negromante o Mago, e partire per un viaggio attraverso otto zone uniche e la grande città di Cuor della Marca. Si uniranno a personaggi di Diablo nuovi e già noti, tra cui il patriarca del franchise Deckard Cain, per una missione che li porterà a caccia dei frammenti della Pietra del Mondo corrotta prima che le forze degli Inferi Fiammeggianti riescano a recuperarli per i loro scopi sinistri; è una storia epica del tutto nuova che si svolge tra gli eventi di Diablo II e Diablo III.

Diablo Immortal prevede un'esperienza social MMOARPG (GdR d'azione multigiocatore di massa online) completamente nuova per la serie. I giocatori condivideranno un mondo enorme tra di loro mentre esploreranno Sanctuarium, formeranno Brigate composte da massimo otto membri per affrontare sfide di gruppo come gli impegnativi boss d'incursione dell'Inferiquiario, e si uniranno a clan formati da massimo 150 membri per compiere assieme imprese di clan.

Il gioco prevede anche un solido sistema PvP basato sulle fazioni. Tramite il Ciclo del Conflitto, i giocatori potranno radunarsi per combattere in una guerra incessante in cui il giocatore migliore del server otterrà la Corona Eterna, diventando il capo degli Immortali. Questo lo metterà nella posizione di dover continuamente difendere il proprio regno tramite una serie di modalità, tra cui uno scontro brutale 1 contro 30.

Diablo Immortal sarà un free-to-play con acquisti in gioco opzionali, garantendo che l'esperienza di gioco chiave resterà sempre gratuita. Sviluppato da Blizzard Entertainment e NetEase, Diablo Immortal sarà disponibile all'uscita per iOS®, Android® e PC Windows® tramite Battle.net®. Più di 30 milioni di giocatori si sono già pre-registrati tra le varie piattaforme per avere accesso al gioco non appena sarà disponibile, preparandosi alle future battaglie. Tutti i giocatori riceveranno l'incredibile set cosmetico da Horadrim per festeggiare quest'importante traguardo alla pubblicazione del gioco.* E non è che l'inizio, poiché saranno pubblicati costantemente nuovi contenuti gratuiti per i giocatori negli anni a venire, tra cui nuove zone, spedizioni e classi dei personaggi.