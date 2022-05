Diablo Immortal e le microtransazioni: Asmongold critico verso Blizzard

Diablo Immortal dopo tanto tempo ha ricevuto recentemente una data di uscita ufficiale. Sebbene i fan siano contenti di poter mettere le mani sul gioco, c'è un piccolo problema che fa preoccupare le persone: le microtransazioni.

Già diversi streamer avevano criticato il sistema "pay-to-win" del gioco, dato che molti contenuti saranno a pagamento e di certo non costeranno poco. Anche Asmongold ha detto la sua recentemente, scherzando sul fatto che potrebbe non essere in grado di permettersi gli streaming dedicati a Diablo Immortal.

"Ok ragazzi, dovremo fare uno streamin sponsorizzato a riguardo" ha dichiarato scherzosamente lo streamer in un recente video. "Sì, ho bisogno di un piccolo prestito di 50.000 dollari per giocare a questo gioco per mobile".

Diablo Immortal arriverà il 2 giugno 2022 e sarà free-to-play: tuttavia offrirà ai giocatori molte opportunità di spendere soldi per tantissimi oggetti potenti. Ciò farà pendere probabilmente la bilancia a favore di coloro che pagano.

