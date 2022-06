Diablo Immortal: un post su Xi Jinping avrebbe messo a rischio il lancio in Cina

L'uscita cinese di Diablo Immortal potrebbe essere in pericolo dopo che l'account Weibo ufficiale del gioco ha paragonato il leader cinese Xi Jinping a Winnie the Pooh.

Mentre Diablo Immortal è uscito il 2 giugno negli Stati Uniti, non è ancora uscito in Cina. Ora, in base a un post su Weibo dell'account ufficiale del gioco, potrebbe passare un bel po' di tempo prima che lo faccia.

Secondo la traduzione del post, l'account ufficiale di Diablo Immortal Weibo sembra aver insultato Xi Jinping, il leader della Cina, un errore che potrebbe costare molto caro al gioco.

Il post recita "Perché l'orso (Winnie) non è ancora andato via?" e fa riferimento a Winnie the Pooh, a cui Xi è stato paragonato in passato. Il leader cinese non ama questi paragoni, cosa che in passato ha causato il ban per diversi giochi e media.

Sul subreddit del gioco, un post sul ban ha incluso un estratto di un fan cinese di Diablo che ha fornito ulteriori dettagli.

"Un ragazzo che lavora nel team di marketing di Diablo Immortal (che ha accesso all'account ufficiale social media) ha fatto qualcosa di molto delicato", ha spiegato. "Ora, non sappiamo se abbia dimenticato di cambiare l'account o se abbia usato l'account ufficiale di DI intenzionalmente - ma il risultato è che ha usato l'account ufficiale di DI per postare un thread che si lamenta di 'Quando l'orso (sottintendendo il presidente Xi) lascerà la carica'".

Il post stesso ha attirato l'attenzione quando ha iniziato a diventare virale su Weibo, il che, secondo quanto riferito, ha portato a dure sanzioni per NetEase, il partner di distribuzione di Blizzard in Cina.

"Per questo motivo il marketing di DI è stato completamente chiuso in Cina, e anche Netease stessa è stata pesantemente colpita", ha continuato. "Si dice che Netease non otterrà alcuna licenza per la pubblicazione di giochi nei tre anni successivi, ma non sappiamo se sia vero o meno".

Se NetEase non sarà in grado di pubblicare giochi per i prossimi tre anni, ciò potrebbe avere ripercussioni su tutti i giochi di Blizzard, non solo su Diablo Immortal.

"Se questo è vero, avrà ripercussioni anche su Diablo 4, Overwatch 2 e WoW Dragonflight, e potrebbe persino costringere Blizzard a cambiare il proprio collaboratore nella Cina continentale", ha continuato il fan cinese.

Il rinvio dell'uscita di Immortal in Cina era cosa nota, ma prima Blizzard aveva detto che era per "implementare modifiche" e "ottimizzare" il gioco.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul fatto che il gioco sia stato bannato in Cina.

Fonte: Dexerto.