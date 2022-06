Diablo Immortal posticipato in Cina a pochi giorni dal lancio

Secondo quanto riferito, Diablo Immortal è stato posticipato in Cina solo tre giorni prima del lancio. Nella giornata di oggi, il giornalista di Hong Kong Josh Ye ha scritto che NetEase, l'editore cinese del gioco, ha ritirato il lancio di Diablo Immortal in tutta la Cina.

Apparentemente il gioco doveva essere lanciato ieri domenica 19 giugno, ma il lancio è stato effettivamente ritirato da Blizzard giovedì 16 giugno, appena tre giorni prima del lancio su PC e piattaforme mobile. Apparentemente questo arriva sulla scia del divieto di pubblicare nuovi post sul sito web di social media cinese all'account di social media Weibo di Diablo Immortal. Né Blizzard né NetEase hanno commentato la sospensione dell'account o rivelato il motivo per cui l'account è stato bannato.

NetEase afferma che Diablo Immortal è stato rinviato per apportare modifiche e miglioramenti al gameplay, come "una serie di ottimizzazioni". Le azioni NetEase in realtà sono scese di oltre il 9% oggi lunedì 20 giugno e non è difficile immaginare che ciò sia una ricaduta del rinvio dell'ultimo minuto per Diablo Immortal in Cina.

Diablo Immortal è stato lanciato per la prima volta in più regioni del mondo all'inizio di questo mese, il 2 giugno. Il nuovo gioco spin-off per dispositivi mobile/PC ha superato i 10 milioni di download in pochi giorni dal lancio, rendendolo il più grande lancio della serie Diablo.

Fonte: Eurogamer