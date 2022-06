Diablo Immortal è uscito con un giorno di anticipo su mobile

Diablo Immortal potrebbe dare un'enorme iniezione di fiducia a Blizzard, essendo questo il primo titolo a essere sviluppato interamente per dispositivi mobile. Arriverà anche su PC, dopo un leggero cambio di programma. Cambio di programma che sembra esserci stato anche per la release finale, prevista per domani 2 giugno ma disponibile già da adesso, almeno sui sistemi Android e iOS

"Mentre ci prepariamo a lanciare Diablo Immortal il 2 giugno alle 18:00 CEST per iOS, Android e PC in Open Beta, alcuni giocatori vedranno Immortal già su Apple App Store e Google Play a partire dalla mattina del 1 giugno PDT. Ciò è in parte dovuto alla modalità con cui i giochi mobile vengono rilanciati per garantire un lancio completo senza problemi. Per avere conferma su quando Immortal sarà disponibile nella tua regione su tutte le piattaforme, fai riferimento alla mappa temporale."

Così si legge sul blog ufficiale di di Blizzard ma per dovere di cronaca, segnaliamo che non verrà lanciato contemporaneamente in tutto il mondo. Infatti nel sud-est asiatico, l'uscita di Diablo Immortal è prevista per il 22 giugno, per cui, se siete da quelle parti, vi tocca aspettare ancora un po'.

