Nasce una collaborazione fra EA Sports e Marvel Entertainement per Fifa 23

EA Sports e Marvel Entertainnement hanno annunciato oggi la nascita di una collaborazione per riportare in campo gli eroi del calcio in Fifa 23 Ultimate Team. Questa unione d'intenti cancellerà i confini fra fumetto e fandom calcistico ed i leggendari artisti della Marvel. Gli Eroi Fifa 23 saranno illustrati ispirandosi ai supereroi dell'azienda per celebrarne i momenti più emozionanti della loro carriera.

Vi lasciamo al comunicato stampa e ad alcune illustrazioni ricordandovi che Fifa 23 è atteso su Xbox One, PlayStation 4, Stadia, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S per il 30 Settembre 2022.

REDWOOD CITY, California. - 15 Agosto, 2022 - Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Marvel Entertainment hanno annunciato una collaborazione per portare in campo un nuovo cast di Eroi di FIFA Ultimate Team™ (FUT) in EA SPORTS™ FIFA 23, rivisitato e ispirato ai fumetti Marvel. Questa collaborazione tra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà alcuni dei personaggi preferiti dai fan nel gioco e celebrerà il loro status di eroi di culto insieme agli straordinari artisti della Marvel. Per celebrare le loro memorabili carriere per il club e la nazionale, ogni Eroe FUT FIFA World Cup™ riceverà una speciale FUT card illustrata, al lancio della modalità di gioco World Cup™, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già al lancio di FIFA 23.

La collaborazione includerà altri oggetti speciali relativi agli eroi preferiti dai fan, immortalati come eroi alla Marvel, inclusi oggetti tifo, kit, palloni e altro*. I fan potranno anche mettere le mani su un prossimo fumetto online di Marvel Heroes insieme alle biografie scritte dalla Marvel, in quantità fisiche limitate che saranno rese disponibili in un secondo momento.

Maggiori informazioni sia sugli oggetti in-game che sulla disponibilità dei fumetti saranno rese disponibili più avanti.

I giocatori che prenoteranno EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition entro il 21 agosto riceveranno anche un oggetto a tempo limitato Eroe FIFA World Cup™, insieme a una serie di altri vantaggi di gioco.**

Da 30 anni, EA SPORTS produce il franchise FIFA, che offre un'autenticità senza pari, permettendo ai giocatori di prendere il timone dei più grandi campionati, club e giocatori del mondo del calcio, il tutto con un gameplay e un realismo all'avanguardia.

Nel luglio 2022, Electronic Arts ha reso noti i dettagli di EA SPORTS FIFA 23, disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre, che conterrà aggiornamenti sull' innovativa tecnologia di gioco next-gen HyperMotion2 che eleva ogni momento sul campo e molto altro ancora. Con 300 singoli partner su licenza, che consentono ai giocatori di accedere a più di 19.000 atleti in 700 squadre, in 100 stadi e in oltre 30 campionati in tutto il mondo, FIFA 23 è il luogo in cui è possibile giocare in competizioni iconiche come UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana.