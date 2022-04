eFooball 2022, arriva l'aggiornamento 1.0, ecco tutti i dettagli

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Konami aveva annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.0 di eFootball 2022. Con questa patch vengono risolti moltissimi problemi e aggiunti contenuti che non erano disponibili al lancio.

Questo aggiornamento sarà anche un'opportunità per scoprire una nuova modalità per eFootball 2022. Chiamata Dream Team, è in sostanza simile alla modalità FUT di FIFA poiché si tratterà di creare la vostra squadra attraverso la scelta dei giocatori.

L'update migliora anche diverse cose come ad esempio il pressing ed il comportamento dei giocatori: non solo ma sono state apportate modifiche ai passaggi e al rimbalzo della palla oltre all'introduzione di nuove licenze come la Lega Giapponese. Modifiche anche ai volti di oltre 1200 giocatori che ora dovrebbero essere molto più realistici.

Le aggiunte sono davvero tante, così come le correzioni dei bug, pertanto vi rimandiamo a questo linkper dare uno sguardo più ravvicinato a tutti i cambiamenti. Vi ricordiamo che eFootball 2022 è disponibile a titolo gratuito su PC e console.