Eve Online aumenta il prezzo degli abbonamenti

Il costo degli abbonamenti a Eve Online sta aumentando. CCP Games ha annunciato che, per supportare la continua crescita del gioco, il prezzo degli abbonamenti Omega e Plex aumenterà a partire da maggio.

"Questo aggiustamento riflette le tendenze globali che incidono sui costi di produzione generali e tiene conto di anni di inflazione, modificando il tasso di abbonamento a 1 mese in USD per la prima volta dal 2004", ha affermato CCP. "Questi aggiustamenti avranno un impatto su altre valute".

Attualmente, un abbonamento Omega di un mese, che offre l'accesso all'intera gamma di navi di EVE, più funzionalità di gioco e allenamento illimitato delle abilità con doppia velocità di allenamento, viene venduto a $ 14,95; tre mesi a $ 38,85, sei mesi a $ 71,710 e 12 mesi a $ 131,40.

To continue investing in EVE Online’s evolution and growth, and to realize our mission of EVE Forever, we are updating the price of Omega and PLEX. This adjustment reflects global trends impacting production costs and accounts for years of inflation. https://t.co/UaNPW3f6FJ