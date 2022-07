Fallout la serie TV di Amazon in una nuova immagine ci mostra l'iconica armatura atomica

Il set della prossima serie TV Fallout di Amazon sembra essere in parte trapelato, dato che ora possiamo dare un primo sguardo ravvicinato alla versione dell'armatura potenziata di Fallout.

I fan con gli occhi d'aquila su Reddit notano che il design dell'armatura nella foto ricorda molto l'armatura potenziata T-60 che troviamo in Fallout 4 e 76. Ciò suggerisce che la direzione estetica della serie è stata impostata dai Fallout sviluppati da Bethesda.

Queste non sono le prime immagini che sono trapelate dal set di Fallout. La scorsa settimana, abbiamo ricevuto alcuni scatti che sembrano mostrare i progetti dello spettacolo per gli interni del caveau e le tute che presumibilmente i personaggi indosseranno. Prima di allora, qualcuno si è imbattuto in un set dello show mentre si stava iniziando a girare a Staten Island.

Insomma, a quanto pare la produzione è avviata, non ci resta che attendere le prime foto (o eventuali video) degli attori.

Fonte: Wccftech