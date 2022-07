Fallout la serie TV di Amazon inizia le riprese e trapela un'iconica location

Qualche tempo fa è stato annunciato che Fallout avrà una serie televisiva su Amazon Prime Video con i creatori di Westworld al timone. Oggi sappiamo che le riprese sono iniziate ed è già trapelata una location iconica.

Per ora i dettagli di questo sono scarsi con Jonathan Nolan e Lisa Joy nei panni dei registi. E poiché a maggio abbiamo appreso che le riprese sarebbero iniziate in estate, questo punto è stato portato a termine. Poche settimane fa sapevamo che Fallout su Amazon Prime ha aggiunto tre nuovi volti al cast, anche se ora quello che possiamo vedere sono i luoghi di gioco nella vita reale.

Ora grazie ad una serie di foto possiamo dare uno sguardo a quello che sembra essere il set della serie Fallout con veicoli arrugginiti parcheggiati fuori da un supermercato abbandonato. Sebbene l'insegna di questo posto manchi di alcune lettere, si legge "Super-Duper Mart", una location comparsa da Fallout 3.

La serie TV di Fallout è in produzione, ma per adesso non sappiamo ancora quando arriverà su piccolo schermo.

Fonte: Collider