FIFA 23: domani verrà mostrato un lungo gameplay sulle nuove funzionalità e contenuti

Domani alle 17:58 ora italiana verrà mostrato per la prima volta il gameplay di FIFA 23, che vanta un rinnovato Hypermotion Technology oltre che diverse novità contenutistiche. A dispetto di quanto si creda, FIFA si è evoluto negli anni e questa nuova tecnologia che si basa sul machine learning ha già fatto vedere qualcosa di interessante con lo scorso episodio.

Sarà interessante vedere come le nuove animazioni singole per calciatori e la risposta degli interi reparti abbia fatto un ulteriore step, oltre ai vari contenuti riguardanti soprattutto il calcio femminile che, per la prima volta, potranno contare sui campionati tra club (inglese e francese) oltre che le nazionali.

We're going deep on #FIFA23 🔎

🔟+ minutes breaking down gameplay, coming tomorrow.



Tune in ➡️ https://t.co/HmQZFRV0QY pic.twitter.com/5Um7YZNPYw — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 26, 2022

Torna anche la Juventus in veste ufficiale, dunque è probabile che potremmo vedere qualcosa sui bianconeri già domani, anche se nel frattempo si è persa l'Inter, passata in esclusiva a eFootball. Già disponibile la première su YouTube per cui sapete dove andare a vedere.