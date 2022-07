FIFA 23, Kylian Mbappé e Sam Kerr saranno le cover star del nuovo capitolo

Electronic Arts ha iniziato a condividere alcuni dettagli su FIFA 23, l'ultimo capitolo che sancirà la fine del franchise FIFA.

Oggi la società ha condiviso quali saranno gli atleti sulla copertina: ebbene sì, FIFA 23 avrà Kylian Mbappé e Sam Kerr come atleti di copertina, segnando così la prima copertina globale di una giocatrice di calcio femminile.

Kylian Mbappé Lottin è un calciatore francese, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, mentre Samantha May Kerr è una calciatrice australiana di origini indiane e inglesi, attaccante del Chelsea e della nazionale australiana. I due calciatori professionisti quindi saranno presenti sulla copertina di FIFA 23.

Per adesso queste sono le informazioni che EA ha condiviso con tutti i fan del titolo calcistico, ma sicuramente in futuro arriveranno maggiori informazioni soprattutto per quanto riguarda il gameplay e le innovazioni che porterà il gioco.

FIFA 23 non ha ancora una data di uscita, ma arriverà su PC e console.