FIFA 23 potrebbe avere presto la squadra allenata nientemeno che da Ted Lasso!

FIFA 23 arriva tra poche settimane e il suo enorme parco di squadre e calciatori, oltre che di tornei maschili e femminili, potrebbe avere anche una squadra che a conti fatti, non esiste davvero.

Secondo un leak su Reddit infatti, pare che il calcistico EA stia per accogliere l'AFC Richmond, la squadra allenata da Ted Lasso, nell'omonima serie TV esclusiva Apple. Sarebbe un'integrazione interessante sotto tanti aspetti e che metterebbe assieme reale e non, trasformando FIFA quasi in un tie-in.

Per chi non conoscesse la serie, Ted Lasso narra le vicende di una squadra di calcio britannica (il Richmond appunto) che dopo una serie di risultati negativi viene chiamato un allenatore di football americano per allenarla. Questi è appunto Ted Lasso, un personaggio entrato nel cuore di tutti, con una serie divenuta una piccola perla e uno dei prodotti migliori degli ultimi anni.

Vedremo anche lui in FIFA 23? non resta che aspettare il 30 settembre, giorno della sua uscita.

Fonte: Reddit