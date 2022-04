Final Fantasy XIV, la patch 6.1 aggiunge il 'Duty Support System' che consente di giocare da soli con NPC

Final Fantasy XIV si è aggiornato grazie alla patch 6.1 che ha apportato numerose modifiche e aggiunto diversi contenuti per i giocatori.

Tra queste nuove aggiunte troviamo il peculiare "Duty Support System". Di cosa si tratta? In breve, il Duty Support System consente ai giocatori di completare compiti come Dungeon e Prove con gli NPC invece che con i giocatori. Il Duty Support System è progettato per aiutare i nuovi giocatori a superare i contenuti di A Realm Reborn senza dover fare la fila con altri utenti.

Per gli utenti che amano giocare da soli e che desiderano provare il gioco per la prima volta, questo nuovo aggiornamento segna la prima possibilità che avranno di giocare attraverso il contenuto di lancio originale del gioco senza alcun bisogno quindi di reclutare altri giocatori umani.

Ricordiamo che l'aggiornamento 6.1 include anche nuove missioni, con nuovi contenuti della storia che seguono la conclusione della storia di Endwalker.

