Final Fantasy 14, per Naoki Yoshida il Metaverso non è 'intrattenimento'

Naoki Yoshida ha affermato di non credere che il metaverso sia "intrattenimento", aggiungendo che non vede il concetto come simile a MMO come il suo Final Fantasy 14.

Sono stati fatti confronti tra i due da quando l'intera mania del metaverso è esplosa l'anno scorso. Ma Yoshida sembra che stia cercando di mettere una certa distanza tra il suo MMO e il metaverso. In una recente intervista, il director e produttore ha dichiarato: "Per me, vedo il metaverso come 'un sistema che sostituisce la realtà con un mondo virtuale'. Quindi non penso che il metaverso abbia qualcosa in comune con l'intrattenimento".

"Nel metaverso a cui sto pensando, le persone potranno usare un avatar nella realtà virtuale, fare una passeggiata a Shinjuku o fare shopping, proprio come nella vita reale. Anche se potrebbe essere divertente, non c'è intrattenimento lì. 'Cosa c'è di così interessante nei sistemi del nostro mondo reale?' è questo che mi chiedo".

A Yoshida è stato chiesto inoltre se abbia mai pensato di lavorare su qualcosa relativo al metaverso, ma il director ha dichiarato che preferirebbe "fare qualcosa di divertente all'interno della realtà virtuale piuttosto che un metaverso stesso". Tuttavia al momento non ha in programma di farlo.

