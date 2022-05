Final Fantasy XV ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo

Final Fantasy XV di Luminous Productions ha raggiunto un nuovo traguardo di vendita con 10 milioni di unità vendute dal lancio. Il gioco di ruolo d'azione originariamente pubblicato a novembre 2016 per PS4 e Xbox One ha ottenuto recensioni per lo più positive per la sua caratterizzazione e grafica.

Annunciato per la prima volta nel 2006 come Final Fantasy Versus 13, il progetto ha attraversato anni di inferno di sviluppo prima che il director Hajime Tabata prendesse le redini.

Il gioco in seguito ha ricevuto una quantità significativa di aggiornamenti e contenuti dopo il lancio come DLC a pagamento, eventi di collaborazione, nuove funzionalità e persino un'espansione multiplayer chiamata Comrades. L'ultimo DLC a pagamento, Episode Ardyn, segue il principale antagonista anni prima della storia del gioco base.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Attualmente, Luminous Productions sta lavorando al gioco di ruolo d'azione Forspoken che uscirà l'11 ottobre per PS5 e PC. La protagonista del gioco è Frey Holland catapultata da New York City nel regno di Athia e capace di esercitare la magia. Insieme a Cuff, un braccialetto senziente, Frey esplorerà il mondo cercando di rovesciare il tirannico Tantas.

Fonte: Wccftech