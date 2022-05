PS5, il director di Final Fantasy XV Hajime Tabata sta lavorando ad un'esclusiva PlayStation?

Secondo quanto riferito, JP Games starebbe lavorando a un videogioco esclusivo per PlayStation 5 e forse PlayStation 4, come rivelato dall'account Twitter del leaker Oops Leaks, il quale afferma anche che il titolo sarà rivelato al prossimo evento PlayStation. Il suddetto studio giapponese è stato fondato nel 2019 da Hajime Tabata, director di Final Fantasy XV. Né JP Games né Sony hanno commentato queste informazioni.

"JP Games, composta dal director di Final Fantasy XV Hajime Tabata, ha un accordo con Sony per il suo nuovo progetto", si legge nel messaggio di Twitter. "Il gioco sarà molto probabilmente un'esclusiva per console PlayStation che verrà rivelata al prossimo evento PlayStation".

L'insider confessa di non avere "i dettagli esatti" sull'accordo tra le due società, ma "presume" che si tratterà di un accordo simile a quello che Sony Interactive Entertainment ha con Lucasfilm Games e Aspyr per Star Wars: Knights di Old Republic-Remake, che uscirà su PC e PS5 con un'esclusiva temporanea.

