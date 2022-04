Final Fantasy 6 ha una meravigliosa statua dal folle prezzo di quasi $14.000

I fan di Final Fantasy VI più accaniti hanno ora un nuovo modo di apprezzare uno dei migliori giochi della serie Square Enix, poiché è stata messa in vendita una nuova statua basata su concept art originali.

Limitata a soli 600 pezzi in tutto il mondo, la statua raffigura l'eroe Terra Branford in sella all'armatura Magitek e costa $13.800. Per questo prezzo, riceverete un oggetto da collezione straordinariamente dettagliato, che include anche tre Moogle unici, parti alternative e una targa.

È anche un prodotto abbastanza grande, che misura un'altezza di quasi 31 pollici una volta completamente assemblato.

Se siete interessati a possedere una delle immagini più iconiche della storia di Final Fantasy e non avete problemi a lasciare un acconto di $2.760 non rimborsabile, potete acquistare la statua su Bigbadtoystore. La data di uscita di questa statua è prevista per novembre 2023.

Fonte: Gamespot.