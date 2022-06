Fortnite, la Modalità Creativa 2.0 arriverà quest'anno, ma 'non presto' per il CEO di Epic Games

La modalità Creativa di Fortnite è stata lanciata a dicembre 2018 ed è servita come un altro modo per i giocatori di interagire con il loro battle royale preferito.

Tutto ciò che un creatore può immaginare può essere ricreato in Fortnite utilizzando gli strumenti e i meccanismi disponibili. Ci sono state voci sull'aggiornamento Creative 2.0 di Fortnite e ora il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha fornito un aggiornamento sulla sua data di lancio.

Un utente ha infatti chiesto a Sweeney se Creative 2.0 è ancora programmato per essere lanciato quest'anno. E secondo Sweeney, l'aggiornamento è ancora sulla buona strada per arrivare nel 2022, ma non sarà presto. Anche se il suo tweet non dice molto, questo dà ai giocatori una buona idea di quando aspettarsi l'aggiornamento.

Most companies will collaborate. Will be a good measure of where everyone stands. Still on track for this year, but not "soon". — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 28, 2022

Con Sweeney che dice che l'aggiornamento non arriverà presto, significa che probabilmente i fan non lo riceveranno durante la stagione in corso, o anche nella prossima. Alcuni dei creatori di contenuti di Fortnite su Twitter hanno ipotizzato che l'aggiornamento potrebbe arrivare a metà della stagione autunnale o a dicembre durante la stagione invernale.

Fonte: Dualshockers